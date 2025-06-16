Сколько придется платить за газ с 1 сентября: украинцам назвали цену

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Это означает, что бытовые потребители и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа, в частности в летние месяцы – июле, августе, сентябре и т.д.

Такое решение принято с учетом действующего моратория на повышение цен. Об этом сообщили в "Нафтогазе ".

"Нефтегаз продолжит поставлять газ украинским семьям по постоянной цене. Большинство потребителей – более 98% – уже пользуются этим тарифом", – сообщили в компании.

Сколько будут платить потребители

Для примера: при потреблении 9,9 кубометра газа в месяц (социальная норма для трех лиц, пользующихся только плитой) счет составит 78,8 грн. Дополнительно оплачивается отдельная плата за доставку газа, размер которой зависит от региона.

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Как получить скидку

"Нефтегаз" также предлагает 1% скидки за своевременную оплату. Для этого нужно:

уплатить счет до 15 числа текущего месяца;

воспользоваться онлайн-сервисами компании;

скидка автоматически начисляется в следующем месяце.

"Каждая своевременно уплаченная гривна – это стабильность энергосистемы и поддержка экономики страны", – отметили в "Нафтогазе".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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