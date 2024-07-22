Сколько придется заплатить за свет в августе: украинцам назвали стоимость 1 кВт*ч

Стоимость электроэнергии в Украине останется неизменной до 1 мая 2025 года. Это означает, что в течение августа и следующего осенне-зимнего периода 2024/2025 годов, потребители будут оплачивать 4,32 грн за каждый потребленный киловатт-час.

Эту информацию подтвердил министр энергетики Герман Галущенко в своем ответе на запрос депутата Алексея Кучеренко. Согласно документу, цена на электроэнергию фиксируется правительственным постановлением.

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"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению №632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – указано в документе.

Тариф на электроэнергию будет неизменным до 1 мая 2025 года. Источник: Facebook/Alexey Kucherenko

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько придется платить за свет зимой.

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