Сколько яблочных косточек могут убить человека: ответ ученых

Яблочные косточки содержат цианид. Если человек съест большое количество семян, он может получить серьезное отравление и даже умереть.

Как сообщаетScience Notes, не стоит также употреблять косточки из вишен, персиков, слив, груш и абрикосов – они содержат цианогенные гликозиды.

"Ваше тело может детоксицировать небольшое количество цианидных соединений. Если вы случайно съедите вишневую косточку в пироге или проглотите яблочную косточку или две, у вас все будет хорошо. На самом деле, если вы проглотите несколько семян целиком, вы поглотите минимальное количество токсичных соединений", – отмечают ученые.

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Ученые предупредили, что жевание семян этих фруктов делает их гораздо более опасными для здоровья. Гораздо чаще страдают от отравления семян дети и домашние животные.

Симптомы легкого отравления включают головную боль, головокружение, спутанность сознания, беспокойство и рвоту. Большие дозы могут привести к затруднённому дыханию, повышению АД и частоте сердечных сокращений, а также к почечной недостаточности. Реакции могут включать запятую, судороги и смерть от остановки дыхания.

Сколько цианида в одних яблочных семенах

На килограмм яблочных косточек содержится около 700 миллиграмм цианида. Если средние семена яблока имеют массу 0,7 г, то это означает, что в зернышке содержится 0,49 мг цианогенных соединений. Если в среднем яблоке содержится 8 семян, значит, вы получите 3,92 мг цианида, если съедите их все.

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Сколько яблочных косточек хватит, чтобы человек погиб

Чтобы убить человека, нужно примерно миллиграмм цианида на килограмм веса тела. Итак, это 70 мг цианида или 100 г яблочных косточек, чтобы убить взрослого человека весом 70 кг.

Сколько семян и сколько яблок?

Если 0,49 мг цианида на семена, вам нужно 143 семян, чтобы получить смертельную дозу. При 8 семенах на яблоко это около 18 плодов.

"Имейте в виду, если вы проглотите семена целиком, вы не получите полную дозу. Если вы смешаете их в полосе или покрошите, тогда вы это сделаете. Ваш организм детоксицирует цианид, поэтому вам придется съесть их достаточно быстро… Чтобы заболеть, нужно гораздо меньше смертельной дозы. Кроме того, нужно меньше семян, чтобы заболеть человеку, который весит меньше или чувствительнее к этим соединениям. Например, ребенок или собака будут подвергаться гораздо большему риску от токсина", – предупредили исследователи.

Ранее учёные сказали, сколько съеденных бананов могут остановить сердце человека.

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