Скільки яблучних кісточок можуть убити людину: відповідь науковців

Яблучні кісточки містять ціанід. Якщо людина з'їсть велику кількість цих насінин, вона може отримати серйозне отруєння та навіть померти.

Як повідомляє Science Notes, не варто також вживати кісточки з вишень, персиків, слив, груш та абрикосів – вони містять ціаногенні глікозиди.

"Ваше тіло може детоксикувати невелику кількість ціанідних сполук. Якщо ви випадково з’їсте вишневу кісточку в пирозі або проковтнете яблучну кісточку або дві, у вас все буде добре. Насправді, якщо ви проковтнете кілька насінин цілком, ви поглинете мінімальну кількість токсичних сполук", – зазначають науковці.

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Вчені попередили, що жування насіння цих фруктів робить їх набагато небезпечнішим для здоров'я. Набагато частіше страждають від отруєння насіння діти та домашні тварини.

Симптоми легкого отруєння включають головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, занепокоєння та блювоту. Більші дози можуть призвести до утрудненого дихання, підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, а також до ниркової недостатності. Реакції можуть включати кому, судоми та смерть від зупинки дихання.

Скільки ціаніду в одному яблучному насінні

На кілограм яблучних кісточок міститься близько 700 міліграмів ціаніду. Якщо середнє насіння яблука має масу 0,7 грама, то це означає, що в зернятку міститься 0,49 мг ціаногенних сполук. Якщо в середньому яблуці міститься 8 насінин, це означає, що ви отримаєте 3,92 мг ціаніду, якщо з’їсте їх усі.

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Скільки яблучних кісточок вистачить, щоб людина загинула

Щоб убити людину, потрібно приблизно міліграм ціаніду на кілограм ваги тіла. Отже, це 70 мг ціаніду або 100 грамів яблучних кісточок, щоб убити дорослу людину вагою 70 кг.

Скільки це насіння і скільки яблук?

Якщо є 0,49 мг ціаніду на насіння, вам потрібно 143 насіння, щоб отримати смертельну дозу. При 8 насінинах на яблуко це майже 18 плодів.

"Майте на увазі, якщо ви проковтнете насіння цілком, ви не отримаєте повну дозу. Якщо ви змішаєте їх у смузі або покришите, тоді ви це зробите. Ваш організм детоксикує ціанід, тому вам доведеться з’їсти їх досить швидко… Щоб захворіти, потрібно набагато менше смертельної дози. Крім того, потрібно менше насіння, щоб захворіти людині, яка важить менше або чутлива до цих сполук. Наприклад, дитина або собака будуть піддаватися набагато більшому ризику від токсину", – попередили дослідники.

Раніше вчені сказали, скільки з'їдених бананів можуть зупинити серце людини.

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