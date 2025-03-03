Скупать доллары или нет: эксперт поделился, на чем лучше зарабатывать сейчас

Пока украинцы наблюдают незначительные колебания валютного курса, но средний курс в год заложен на уровне 45 гривен за доллар. Эксперты считают, что в таких условиях покупка американской валюты менее выгодна, чем инвестирование в облигации внутренних государственных займов.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Oboz.ua подчеркнул, что "год может завершиться на курсе 46 гривен за доллар, а возможно и немного выше". Поэтому если просто хранить валюту дома или на депозите под 5% годовых, прибыль не превысит 10%. В то время как инвестиции в ОВГЗ могут принести 16–17% чистыми.

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"Инвестирование в ОВГЗ будет более выгодным, поскольку валюта даст только 10% в гривневом эквиваленте, а ОВГЗ принесут чистыми 16%. Поэтому рекомендация для украинцев на 2025 год такова. Что произойдет в 2026 году - на сегодняшний день никто не может предусмотреть", – отметил Пендзин.

Он также отметил, что в ближайшее время украинцы не должны ждать резких перемен на валютном рынке.

"Все будет достаточно стабильно", – резюмировал экономист.

Раньше мы рассказывали, почему обменять 50 и 100 долларов в Украине стало проблематично.

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