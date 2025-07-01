Следите за самочувствием, ожидается мощная магнитная буря: прогноз геомагнитной активности на 2 июля

Магнитные бури могут вызвать изменения атмосферного давления, что отрицательно сказывается на самочувствии чувствительных к погоде людей. Это проявляется посредством головной боли, усталости или повышенной раздражительности.

По данным Центра прогнозирования космической погоды США (SWPC NOAA), 2 июля геомагнитная активность возрастет до уровня К-индекса 5,3, что свидетельствует о начале сильной магнитной бури. Такой уровень способен вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Следует учитывать, что данные о магнитных бурях постоянно обновляются: новая информация поступает каждые три часа, поэтому следует следить за свежими обновлениями, чтобы вовремя отреагировать на изменение геомагнитной ситуации.

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Магнитные бури – это природное явление, возникающее из-за вспышек на Солнце, сопровождающихся выбросом энергии и заряженных частиц. Попадая в магнитное поле Земли, они вызывают колебания, которые могут оказывать влияние не только на здоровье, но и на работу электронных систем: связи, спутников и навигации. В отдельных случаях, когда активность достигает К-индекса 7 и выше, можно даже наблюдать полярное сияние.

Во время геомагнитных бурь важно заботиться о своем организме. Рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни: высыпаться, избегать чрезмерных нагрузок, конфликтов и употребления вредных продуктов. Важно поддерживать водный баланс, отдавать предпочтение легкой пище, больше гулять на свежем воздухе, но избегать пребывания под прямым солнцем. Контрастный душ с утра и теплая ванна вечером помогут снизить уровень напряжения. Людям с хроническими болезнями следует особенно внимательными к своему состоянию и иметь при себе необходимые лекарства.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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