Слідкуйте за самопочуттям, очікується потужна магнітна буря: прогноз геомагнітної активності на 2 липня

Магнітні бурі можуть викликати зміни атмосферного тиску, що негативно позначається на самопочутті чутливих до погоди людей. Це проявляється у вигляді головного болю, втоми чи підвищеної дратівливості.

За даними Центру прогнозування космічної погоди США (SWPC NOAA), 2 липня геомагнітна активність зросте до рівня К-індексу 5,3, що свідчить про початок сильної магнітної бурі. Такий рівень здатен спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Слід враховувати, що дані щодо магнітних бур постійно оновлюються: нова інформація надходить кожні три години, тому варто стежити за свіжими оновленнями, аби вчасно відреагувати на зміну геомагнітної ситуації.

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Магнітні бурі — це природне явище, що виникає через спалахи на Сонці, які супроводжуються викидом енергії та заряджених частинок. Потрапляючи у магнітне поле Землі, вони викликають коливання, що можуть впливати не лише на здоров’я, а й на роботу електронних систем: зв’язку, супутників і навігації. В окремих випадках, коли активність сягає К-індексу 7 і вище, можна навіть спостерігати полярне сяйво.

Під час геомагнітних бур важливо дбати про свій організм. Рекомендується дотримуватись здорового способу життя: висипатися, уникати надмірних навантажень, конфліктів і вживання шкідливих продуктів. Важливо підтримувати водний баланс, надавати перевагу легкій їжі, більше гуляти на свіжому повітрі, але уникати перебування під прямим сонцем. Контрастний душ зранку та тепла ванна ввечері допоможуть знизити рівень напруження. Людям із хронічними хворобами слід бути особливо уважними до свого стану та мати при собі необхідні ліки.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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