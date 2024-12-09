Слушания по делу о финансовых нарушениях 'Манчестер Сити' завершены: ожидается вердикт

Громкие слушания по делу о 115 предполагаемых нарушениях финансовых правил Премьер-лиги со стороны "Манчестер Сити" официально завершены. Заключительные аргументы сторон были представлены в пятницу, что стало важным этапом в деле, которое может существенно повлиять на английский футбол.

Ключевые детали дела

Начало и продолжительность: Слушания начались 16 сентября в Лондонском центре разрешения споров. Процесс проходил в условиях строгой конфиденциальности, а на прошлой неделе стороны представили свои финальные аргументы.

Слушания начались 16 сентября в Лондонском центре разрешения споров. Процесс проходил в условиях строгой конфиденциальности, а на прошлой неделе стороны представили свои финальные аргументы. Обвинения и претензии: Некорректная финансовая отчетность с 2009-10 по 2017-18 годы. Несообщение полной информации о зарплатах бывшего тренера Роберто Манчини (2009-13). Недекларирование выплат игрокам (2010-16). Отказ сотрудничать со следствием (2018-23).

Обновленные обвинения: Первоначальные 115 пунктов обвинений были расширены до 130 из-за административных поправок.

Возможные последствия

Если "Манчестер Сити" будет признан виновным, клубу могут грозить серьезные санкции, включая:

Финансовые штрафы: Значительные денежные взыскания. Снятие очков: Уменьшение количества очков в турнирной таблице, что может повлиять на их позиции. Вылет из лиги: В самом худшем случае клуб может быть исключён из Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" категорически отрицает все обвинения. Тем не менее обе стороны, вероятно, подадут апелляцию на любое решение, что может отсрочить окончательный вердикт до конца следующего сезона.

Контекст и реакция

Расследование началось после публикации взломанных документов в немецких СМИ. Затраты на юридическое сопровождение дела оказались колоссальными, что вызывает беспокойство среди других клубов Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" доминирует в английском футболе, завоевав четыре чемпионских титула подряд. Однако это дело бросает тень на их достижения, оставляя клуб и его болельщиков в состоянии неопределённости.

Что дальше

Трёхчленная панель судей рассмотрит доказательства и вынесет вердикт в ближайшие месяцы. Обе стороны — представители Премьер-лиги во главе с Адамом Льюисом KC и адвокат "Манчестер Сити" лорд Панник — ожидают решения.

Ожидания будущего

Завершение слушаний — это прогресс, но длительный процесс апелляций может продлить неопределённость для "Манчестер Сити" и Премьер-лиги. Изменит ли это дело расстановку сил в английском футболе, покажет время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!