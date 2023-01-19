Снайперы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов возле Бахмута (видео через прицел)

Украинские защитники показали, как работают снайперы на Бахмутском направлении. Они проявляют подлинный профессионализм и стальную выдержку.

Видео работы снайперов показала 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook. Они работают в любых погодных условиях и приближают победу Украины в войне.

"Стальная выдержка и профессионализм – работают снайперы 28-ой омбр. Хотя лютые морозы и буйные ветры и усложняют работу, однако наши рыцари продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как уничтожают врага на Бахмутском направлении

Также 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook показала, как бойцы держат огневой контроль на Бахмутском направлении. Так, минометчики 28-й омбр работают неустанно, чтобы отовсюду выжечь противника.

"Каждый их выстрел – это потенциально сорванный вражеский штурм и спасенная жизнь собратьев. Поэтому рыцари действуют четко и бьют точно", – говорится в сообщении.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов прокомментировал возможность военного вторжения в 2023 году со стороны Беларуси. По его мнению, нам следует опасаться других реальных вещей.

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