Снижение фиксации прибыли в Bitcoin сигнализирует о возможном росте

Инвесторы в Bitcoin начали готовиться к потенциальному росту после резкого снижения активности фиксации прибыли. Это произошло после достижения BTC нового исторического максимума в $108,365 17 декабря, а затем коррекции ниже $105,000. Теперь внимание рынка приковано к ожидаемому 18 декабря решению Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое может повлиять на дальнейшую динамику Bitcoin.

Снижение фиксации прибыли указывает на перезагрузку рынка

В ноябре Bitcoin продемонстрировал впечатляющую доходность в 37%, что вызвало волну фиксации прибыли, достигшую пика в 366,000 BTC в месяц (примерно $10 миллиардов). Однако за последние три недели прибыль, фиксируемая долгосрочными инвесторами (LTH), значительно снизилась до $3 миллиардов, несмотря на рост цены BTC на 12% за этот период.

Криптоаналитик Персиваль пояснил, что это снижение активности фиксации прибыли указывает на готовность LTH к будущему росту. Используя 90-дневный индекс осциллятора цены, Персиваль отметил, что показатель находится в нейтральной зоне на уровне 0.5, что демонстрирует баланс между покупателями и продавцами и потенциал для роста.

Снижение премии Coinbase вызывает вопросы

Хотя снижение активности фиксации прибыли является позитивным сигналом, падение премии Coinbase с начала декабря вызывает вопросы. Этот показатель отражает разницу в ценах BTC между Coinbase и другими биржами и часто используется как индикатор спроса среди американских инвесторов. Аналитик Yonsei Dent отметил, что недавнее снижение указывает на то, что рост BTC может не иметь сильной поддержки со стороны инвесторов из США, что намекает на возможную среднесрочную слабость.

Аналитики прогнозируют дальнейшую консолидацию перед прорывом

Несмотря на противоречивые сигналы, многие аналитики остаются оптимистичными в отношении перспектив Bitcoin. Независимый трейдер Daan Crypto отметил, что текущая ценовая динамика BTC схожа с наблюдениями прошлого года. Трейдер прогнозирует продолжение бокового движения до конца 2024 года с возможным прорывом к более высоким уровням в первом квартале 2025 года.

Что дальше для Bitcoin?

Учитывая ожидаемое решение Федеральной резервной системы, краткосрочное направление Bitcoin остается неопределённым. Однако значительное снижение фиксации прибыли долгосрочными инвесторами и сбалансированные рыночные условия указывают на готовность BTC к дальнейшему росту. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за ключевыми показателями, такими как премия Coinbase и динамика рынка, чтобы принимать взвешенные решения.

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