Зниження прибутків Bitcoin сигналізує про потенційний ріст

Інвестори у Bitcoin почали готуватися до можливого зростання, після значного зменшення активності фіксації прибутків. Це сталося після того, як BTC досяг нового історичного максимуму в $108,365 17 грудня, а потім скоригувався нижче $105,000. Тепер увага ринку прикута до рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткової ставки, яке очікується 18 грудня і може вплинути на подальшу динаміку Bitcoin.

Зниження фіксації прибутків вказує на ринкове перезавантаження

У листопаді Bitcoin показав вражаючу дохідність у 37%, що викликало хвилю фіксації прибутків, яка досягла піку в 366,000 BTC на місяць (близько $10 мільярдів). Однак за останні три тижні фіксація прибутків довгостроковими інвесторами (LTH) суттєво знизилася до $3 мільярдів, навіть незважаючи на те, що ціна BTC зросла на 12% за цей період.

Криптоаналітик Персиваль пояснив, що це зменшення активності фіксації прибутків свідчить про те, що LTH готуються до майбутнього зростання. Використовуючи 90-денний індекс осцилятора ціни, Персиваль зазначив, що показник перебуває у нейтральній зоні на рівні 0.5, що демонструє баланс між покупцями та продавцями та потенціал для зростання.

Зниження премії Coinbase викликає питання

Хоча зниження активності фіксації прибутків є позитивним сигналом, падіння премії Coinbase з початку грудня ставить запитання. Цей показник відображає різницю в цінах BTC між Coinbase та іншими біржами, і часто використовується як індикатор попиту серед американських інвесторів. Аналітик Yonsei Dent зазначив, що недавнє зниження вказує на те, що зростання BTC може не мати сильної підтримки з боку інвесторів із США, що натякає на можливу середньострокову слабкість.

Аналітики прогнозують подальшу консолідацію перед проривом

Незважаючи на суперечливі сигнали, багато аналітиків залишаються оптимістичними щодо перспектив Bitcoin. Незалежний трейдер Daan Crypto зазначив, що поточна цінова динаміка BTC схожа на спостереження минулого року. Трейдер прогнозує продовження бокового руху до кінця 2024 року, із можливим проривом до вищих рівнів у першому кварталі 2025 року.

Що далі для Bitcoin?

З огляду на очікуване рішення Федеральної резервної системи, короткостроковий напрямок Bitcoin залишається невизначеним. Однак значне зниження активності фіксації прибутків довгостроковими інвесторами та збалансовані ринкові умови вказують на те, що BTC може бути готовим до подальшого зростання. Інвесторам рекомендується уважно стежити за ключовими показниками, такими як премія Coinbase та динаміка ринку, щоб приймати обґрунтовані рішення.

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