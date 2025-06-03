Снятого с учета военнообязанного объявили в розыск: как поступить

Территориальные центры комплектования (ТЦК) вправе объявить в розыск даже тех граждан, которые были сняты с военного учета, если выявлены нарушения обязанностей, связанных с этим учетом. В таких случаях человеку придется лично явиться в ТЦК, чтобы урегулировать ситуацию, в частности, вопросы розыска и возможного наложения штрафа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Любовь Костюк. Она подчеркнула, что снятие с военного учета не означает полного освобождения от воинских обязанностей. Это лишь временный статус, не лишающий гражданина обязательства поддерживать актуальность военно-учетных данных, проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) или информировать ТЦК об изменении места жительства.

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Таким образом, объявление в розыск лица, которое формально снято с учета, может быть юридически обоснованным — все зависит от конкретных обстоятельств. По словам адвоката, решить этот вопрос дистанционно не получится: без личного визита в ТЦК снять розыск и избежать штрафа не удастся.

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