Сохраните земляную груду и следите за корневой шейкой: полезные советы, которые помогут правильно пересадить хвойные

Хвойные можно пересаживать не только осенью, как полагает большинство, но и весной до наступления жары. При пересадке следует учитывать ряд важных моментов, влияющих на здоровье хвойного растения.

Земляная груда

Очень важно сохранить земляную груду вокруг корней хвойного растения. Пересаживать ее нужно вместе с грудой. Если вы высаживаете голые корни, растение может погибнуть.

Размер ямы

Размер ямы должен быть больше корней с земляной грудой. Сначала опустите растение в яму, а затем заполните свободные места землей, подходящей для хвойных.

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Корневая шейка

Запрещено засыпать землей корневую шейку. Если это сделать невозможно – сделайте траншеи, в которые вставьте трубки, через которые корни будут дышать. Затем заполните траншеи камнями.

Помните, что хвойные растения достаточно требовательны и требуют особых условий высадки и ухода. Если условия несоответствующие, растение может умереть.

Напомним, мы уже писали, как уберечь урожай от пересыхания.

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