Соленые и хрустящие огурцы на зиму, которые не нужно закатывать: бабушкин рецепт

Лето – время для консервации, это знают все "порядочные домохозяйки". Особенно сейчас актуально готовить соленые огурцы на зиму.

Если вы не любите консервировать, а соленые огурцы любите, предлагаем быстрых "бабушкин рецепт", как приготовить соленые хрустящие огурцы, которые не надо замучивать под крышки.

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Составляющие на одну трехлитровую банку:

Килограмм свежих огурцов

литр воды

3 столовые ложки соли

2-3 зубчика чеснока

веточка свежего укропа с соцветием

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чайная ложка черного перца (зерна)

чайная ложка семян горчицы

два листа хрена

Как готовить:

Огурцы хорошо промойте, если они велики, перережьте поперек. Если огурцы небольшие, можно оставить их целиком. В помытые и стерилизованные банки на низ вложите укроп и листья хрена и чеснок. В большой кастрюле соедините воду и соль. Добавьте черный перец и горчицу. Хорошо перемешайте.

Переложите огурцы в банки, а сразу залейте рассолом. Закройте банку плотно капроновой крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 24 часа. Затем банки с огурцами нужно перенести в кладовую или погреб, где они будут храниться до зимы.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

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