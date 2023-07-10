Солоні та хрусткі огірки на зиму, які не треба закатувати: бабусин рецепт

Літо – час для консервації, це знають всі "порядні домогосподині". Особливо зараз актуально готувати солоні огірки на зиму.

Якщо ви не любите консервувати, а солоні огірки любите, пропонуємо швидких "бабусин рецепт", як заготувати солоних хрустких огірків, які не треба закатувати під кришки.

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Складові на одну трилітрову банку:

Кілограм свіжих огірків

літр води

3 столові ложки солі

2-3 зубчики часнику

гілочка свіжого кропу з суцвіттям

чайна ложка чорного перцю (зерна)

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чайна ложка насіння гірчиці

два листки хрону

Як готувати:

Огірки добре промийте, якщо вони великі, переріжте впоперек. Якщо огірки невеликі, можна залишити їх цілими.У помиті та стерилізовані банки на низ вкладіть кріп та листя хрону й часник. У великій каструлі з'єднайте воду і сіль. Додайте чорний перець та насіння гірчиці. Добре перемішайте.

Перекладіть огірки в банки, а зверзу залийте розсолом. Закрийте банку щільно капроновою кришкою і поставте у темне та прохолодне місце на 24 години. Потім банки з огірками треба перенести у кладову, чи погріб, де вони зберігатимуться до зими.

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