Солнце и много влаги: правила высадки гладиолусов

Гладиолусы принадлежат к семейству Ирисовых. Это красивый цветок на длинном цветоносе. Цветут гладиолусы начинают с конца июля по начало осени.

Как выбрать луковицы

Для высадки берите луковицы диаметром 2-4 см с донышком 3-7 мм, несморщенным и блестящим.

Подготовка луковицы

Перед высадкой снимите с луковицы шелуху и осмотрите на наличие вредителей и болезней. Ранки обработайте зеленкой. Положите луковицы в теплое место и ожидайте появления ростков. Перед самой высадкой замочите луковицы в концентрированном растворе марганцовки на 20-25 минут – это убережет от болезней и вредителей.

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Высадка луковицы

Сажать луковицы следует весной при температуре почвы минимум 13 градусов. Для непрерывного цветения производите высадку каждые 10 дней.

Луковицу высаживайте в хорошо дренированную почву на солнечное место. Ямки делайте глубиной 15–25 см, на дно насыпайте песок. Расстояние между крупными луковицами – 10-15 см, средними – 10 см, маленькими – 3-7 см.

Уход

Поливайте цветы 1-2 раза в неделю, сделав небольшую траншею вокруг гладиолуса – туда и лейте воду.

Удобряйте несколько раз: после схождения и появления 2-3 листьев, затем после появления 5-6 листьев и в конце июля – начале августа.

Когда срезать

Отсчитайте снизу растения пять листьев и вставьте стерильный нож в стебель, через листья. Проверните стебель рукой и вытяните. Делайте это вечером или ранним утром.

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