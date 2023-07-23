Сорочинская ярмарка впервые со времени существования сменит место прописки

В этом году впервые Национальная Сорочинская ярмарка состоится не на Полтавщине, а во Львове. Мероприятие состоится 24 августа и продлится до 27 числа.

Как сообщили организаторы, в этом году мероприятие будет посвящено Дню Независимости Украины, его проведут под лозунгом "Восток и Запад вместе!".

Посетителям обещают:

Изделия мастеров народного творчества;

Товары украинских компаний;

Продукция крафтовых изготовителей;

Блюда украинской кухни;

Яркая культурно-художественная программа, розыгрыши;

Всеукраинский Фестиваль народного творчества "Ярмарынка".

Ярмарка состоится во Дворце искусств по адресу г. Львов, ул. Коперника, 17. Часы работы: 10.00 – 19.00.

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Руководитель проекта Светлана Свищева сообщила, что Сорочинская ярмарка, которую раньше организовывали на Полтавщине, проведут во Львове, поскольку площадка, где раньше проводили мероприятие, не имеет укрытия на случай воздушной тревоги.

Сорочинская ярмарка – это ежегодное мероприятие, обычно проводимое в селе Большие Сорочинцы Миргородского района в Полтавской области в последнее воскресенье августа. Она является одной из старейших и самых известных ярмарок в Украине, ее история уходит в XVII век.

Ярмарка является традиционным местом встречи фермеров, ремесленников и торговцев со всей Украины.

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