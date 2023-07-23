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Суспільство

Сорочинський ярмарок вперше від часу існування змінить місце прописки

Билім Олена

Сорочинський ярмарок вперше від часу існування змінить місце прописки

Цьогоріч вперше Національний Сорочинський ярмарок відбудеться не на Полтавщині, а у Львові. Захід відбудеться 24 серпня та триватиме до 27 числа.

Як повідомили організатори, цьогоріч захід буде присвячено Дню Незалежності України, його проведуть під гаслом "Схід і Захід разом!".

Відвідувачам обіцяють:

  • Вироби майстрів народної творчості;
  • Товари українських компаній;
  • Продукція крафтових виробників;
  • Страви української кухні;
  • Яскрава культурно-мистецька програма, розіграші;
  • Всеукраїнський Фестиваль народної творчості "Ярмаринка".

Ярмарок відбудеться у Палаці мистецтв за адресою м. Львів, вул. Коперника, 17. Години роботи: 10.00 – 19.00.

Керівниця проєкту Світлана Свищева повідомила, що Сорочинський ярмарок, який раніше організовували на Полтавщині, проведуть у Львові, оскільки майданчик, де раніше проводили захід, не має укриття на випадок повітряної тривоги.

Сорочинський ярмарок – це щорічний захід, що зазвичай проводився у селі Великі Сорочинці Миргородського району в Полтавській області в останню неділю серпня. Він є одним із найстаріших і найвідоміших ярмарків в Україні, його історія сягає XVII століття.

Ярмарок є традиційним місцем зустрічі фермерів, ремісників і торговців з усієї України.

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СуспільствоЛьвів