Соседи-садоводы позавидуют: какой простой способ поможет увеличить урожаи

Каждый садовник-огородник мечтает, чтобы его посевы и грядки росли быстрее и хорошо плодили. Время от времени саженцы овощей, ягод, кусты малины и смородины и плодовые деревья нужно подкармливать, чтобы иметь хорошие урожаи.

Если вы не любите пользоваться химическими средствами или удобрениями, можно попробовать подручные средства. К примеру, йод. Конечно, для больших участков его не накупишься, а вот если ваши урожаи растут на небольших грядках, можно попробовать это средство.

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Телеграм-канал "Дача. Сад и огород" пишет, что йод подходит для таких растений как: томат, огурец, баклажан, перец, клубника, капуста.

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"Интересно, что овощи после такой подкормки будут не только быстрее расти, но и будут слаще по вкусу. А также йод будет работать как средство для профилактики и лечения фитофтороза. Кроме того, йод и перекись для комнатных цветов также подходят. На литр воды вам понадобится 1 мл перекиси. Однако перед поливом следует избавиться от желтых листьев", – говорится в сообщении.

Для растений необходимо соотношение йода 0,1 мг на 1 кг почвы. Превышать содержание йода нельзя, иначе оно станет ядом.

Для комнатных растений йод подходит для фикуса и спатифиллума.

Ранее опытные огородники объяснили, почему листья огурцов желтеют и сохнут, а также дали советы, как с этим бороться.

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