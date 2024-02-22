Социальная помощь вместо пенсии: кто из украинцев может ее получить

Украинцы, при достижении пенсионного возраста не имеющие достаточного количества страхового стажа, не могут получить пенсию. Однако, такие граждане имеют право на социальную помощь от государства.

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Об этом сообщило издание "На пенсии". Государственная социальная помощь по возрасту пересчитывается каждые полгода. Для определения ее размера учитываются изменения в среднемесячном совокупном доходе семьи и имущественном состоянии.

Такую денежную помощь могут получить граждане, достигшие пенсионного возраста, однако не накопившие необходимый страховой стаж.

Размер социальной помощи от государства

Размер такой социальной выплаты равен разнице между прожиточным минимумом для тех, кто утратил трудоспособность, и средним доходом на каждого члена семьи за предыдущие шесть месяцев.

Однако размер таких выплат не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3028 гривен.

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Как получить социальную помощь от государства

Для того чтобы получить социальные выплаты, нужно обратиться в территориальные органы социальной защиты по месту регистрации и подать следующие документы:

паспорт;

ИНН;

справку страховой стаж из Пенсионного фонда Украины;

сведения о доходах и имущественном состоянии за полгода до даты обращения за помощью;

заявление.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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