Совершенно не будут цвести: садоводы назвали популярную ошибку, которая вредит гортензиям

То, как садоводы ухаживают за кустами гортензии осенью, сильно влияет на то, насколько хорошо они будут цвести в следующем году. Это включает в себя то, цветут ли они крупными – или, возможно, вообще не дадут цветов.

Эксперты назвали ошибку, которую никогда не следует совершать осенью, иначе гортензия вообще не зацветет. Об этом сообщает Express.co.uk.

Независимо от того, выращиваете ли вы прекрасные метельчатые гортензии или классические гортензии с ворсом, никогда не следует проводить обрезку осенью. Гортензии делятся на две категории: цветущие на старой древесине и другие цветущие на новой древесине.

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Цветущие на старой древесине лучше обрезать только летом, а цветущие на новой древесине только весной. Осенняя обрезка может удалить цветочные почки на следующий год.

Кроме того, обрезка в неподходящее время может привести к уменьшению цветения или даже полному отсутствию цветов в следующем году. Участки растения с "мертвыми стеблями" нельзя удалять, ведь это приведет к зимним травмам.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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