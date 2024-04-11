Рада приняла законопроект о мобилизации в целом: детали

Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Об этом сообщил нардеп Алексей Железняк. По его словам, законопроект о мобилизации 10449 принят в целом. "За" - 283. Учтена 31 правка. В том числе и о демобилизации, – сообщил депутат.

Железняк сообщил: "Законопроект о мобилизации принят в целом. За - 283. В редакции Комитета... 31 правка набрала голоса в подтверждение. Без интриги кроме правки о демобилизации (там 227). Пока неизвестно, будет ли кто-либо вносить постановление для блокирования спикером".

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Что предусматривает закон о мобилизации 10449

Закон направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные.

Граждане должны сами обратиться к военкоматам в течение 60 дней. Мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы.

Отменяется отсрочка для аспирантов и получающих второе образование.

Вводится "базовая военная обучение" для граждан.

Уклоняющиеся от мобилизации могут быть лишены водительских прав.

Некоторые категории могут получить отсрочку от мобилизации.

Норма о демобилизации после 36 месяцев службы была исключена из закона.

Подробно о мобилизационном законе:

Законом предусмотрено, что военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, ЦНАПе или в электронном кабинете. Мужчины должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или ТЦК.

Отменяется отсрочка от службы для аспирантов, которые учатся на контракте, и для тех граждан, которые получают последующее образование, которое не выше предыдущего.

Вместо срочной службы закон вводит "базовую военную подготовку" для граждан. Его можно пройти во время учебы в вузах или в тренировочных центрах ВСУ. Такая подготовка начнётся с 1 сентября 2025 года.

Уклоняющиеся от мобилизации будут иметь проблемы с законом. В частности, проект закона предлагает разрешить ТЦК через суд лишать уклоняющихся водительских прав. Также их ожидает существенное увеличение штрафов.

Лица, не прошедшие военную службу или базовую военную подготовку, не смогут работать на государственной службе, в прокуратуре или полиции.

Проект закона предусматривает, что ряд граждан могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью, родителях трех и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетнего ребенка.

Бронь могут получить сотрудники правоохранительных органов, депутаты Верховной рады и их помощники, руководители министерств и их заместители, руководители судебных органов и судьи, представители местных властей, члены Счетной палаты.

Только по желанию могут мобилизовать:

людей с инвалидностью;

освобожденных из плена;

граждан в возрасте до 25 лет, прошедших базовую общевойсковую подготовку.

Норма о демобилизации военных после 36 месяцев службы, которая была в первой версии законопроекта, была в момент исключена из документа.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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