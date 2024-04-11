Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому: деталі

Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Олексій Железняк. За його словами, законопроєкт про мобілізацію 10449 прийнято в цілому. "За" — 283. Врахована 31 правка. У тому числі й про демобілізацію, – повідомив депутат.

Железняк повідомив: "Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому. За - 283. В редакції Комітету... 31 правка набрала голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227). Поки невідомо чи буде хтось вносити постанову для блокування спікером".

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Що передбачає закон про мобілізацію 10449

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані.

Громадяни повинні самі звернутись до військкоматів протягом 60 днів. Чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи.

Скасовується відстрочка для аспірантів та тих, хто здобуває другу освіту.

Вводиться "базовий військовий вишкіл" для громадян.

Ті, хто ухиляються від мобілізації, можуть бути позбавлені водійських прав.

Деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Норма про демобілізацію після 36 місяців служби була виключена з закону.

Детально про мобілізаційний закон:

Законом передбачено, що військовозобов'язані повинні протягом 60 днів оновити свої дані у військкоматі, ЦНАП або в електронному кабінеті. Чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи ТЦК.

Скасовується відстрочка від служби для аспірантів, які вчаться на контракті, і для тих громадян, що здобувають наступну освіту, яка не є вищою за попередню.

Замість строкової служби закон вводить "базовий військовий вишкіл" для громадян. Його можна пройти під час навчання у ВНЗ або в тренувальних центрах ЗСУ. Така підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року.

Ті, хто ухиляються від мобілізації, матимуть проблеми із законом. Зокрема, проєкт закону пропонує дозволити ТЦК через суд позбавляти ухилянтів водійських прав. Також на них очікує суттєве збільшення штрафів.

Особи, які не пройшли військову службу чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі, в прокуратурі чи поліції.

Проєкт закону передбачає, що низка громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема, мова йде про осіб з інвалідністю, батьків трьох і більше неповнолітніх дітей, тих, хто самостійно виховує неповнолітню дитину.

Бронь можуть отримати співробітники правоохоронних органів, депутати Верховної ради та їхні помічники, керівники міністерств і їхні заступники, очільники судових органів і судді, представники місцевої влади, члени Рахункової палати.

Лише за бажанням можуть мобілізувати:

людей з інвалідністю;

звільнених з полону;

громадян віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Норма про демобілізацію військових після 36 місяців служби, яка була в першій версії законопроекта, була в останній момент виключена із документа.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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