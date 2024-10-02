Люди обычно знают, какие животные опасны в мире. Но когда речь заходит о птицах, трудно сразу определить, какие из них могут представлять угрозу.

Поэтому издание IFL Science рассказало, какая птица считается наиболее опасной. Им оказался южный казуар.

Его рост достигает 2 метров, а вес может достигать 76 килограммов. Эта птица способна вызвать страх еще до того, как вы подробнее рассмотрите его внешность.

Южный казуар отличается яркими блестящими перьями и удивительным высоким коричневым шлемом на голове, но это, пожалуй, единственное приятное, что можно о нем сказать. Его еще называют "живым динозавром", поскольку на лапах казуара расположены огромные и острые когти, смотрящиеся довольно грозно.

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Как отмечают в издании, казуары способны убивать людей и уже делали это. К примеру, в 2019 году домашний казуар стал причиной смерти человека. Последний зафиксированный случай, когда дикий казуар убил человека, произошел почти столетие назад: тогда птица перерезала когтями артерию на шее 16-летнего парня из Квинсленда, Австралия.

"Мы не рекомендуем приближаться к этим птицам – хоть приступы и случаются редко, но стоит оказаться в неправильном месте, и он может вас убить. "Неправильное место" обычно означает, что казуар ждет еду или что вы слишком близко к нему, его гнезда или потомства", – говорится в статье.

Современный динозавр: ученые показали самую опасную птицу планеты, которая вызывает страх (фото). Источник: Wikipedia

Есть еще одна причина избегать контакта с казуарами. Австралийское правительство считает, что этот вид находится на грани вымирания. В дикой природе осталось лишь около 4 тысяч взрослых особей, и более частые встречи с людьми могут привести к привыканию к ним, что будет представлять еще большую угрозу для людей.

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