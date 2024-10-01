Дослідники ідентифікували новий вид тиранозавра, який ставить під сумнів попередні уявлення про місця їхнього проживання. Кістки цього виду пролежали в шухляді мексиканського музею цілих 24 роки.

Про відкриття було повідомлено в науковій статті, опублікованій у журналі Fossil Studies, як зазначає IFLScience. Новий вид динозавра отримав назву Labocania aguillonae. З 2000 року його кістки зберігалися у шухляді Музею пустелі в Мексиці.

Спочатку вчені вважали їх звичайними уламками. Однак ретельний аналіз довів, що ці рештки належать невідомому раніше виду тиранозаврів.

Ця група динозаврів в основному вважалася північноамериканською. Більшість відомих тиранозаврів, таких як представники роду Albertosaurinae або Daspletosaurin, жили на території сучасної Канади та Монтани (США). Навіть знаменитий тиранозавр рекс переважно мешкав у Монтані та Вайомінгу.

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Лише нещодавно вчені виявили кілька видів тиранозаврів на південь від звичних ареалів. Серед них – Teratophoneus curriei (штат Юта), Bistahieversor sealeyi та Tyrannosaurus mcraeensis (Нью-Мексико).

Чим південніше, тим рідше трапляються такі знахідки. Імовірно, на півночі збереглося більше скам'янілостей, а також там проводилося більше польових досліджень, що збільшило ймовірність знайти кістки динозаврів у цьому регіоні.

До цього часу в Мексиці було виявлено лише один вид тиранозавра, описаний ще у 1974 році, і досі точаться дискусії щодо його зв'язку з іншими видами.

24 роки у забутті: у шухляді музею виявили кістки невідомого тиранозавра. Джерело: Fossil Studies

Як зазначив співавтор дослідження Ектор Рівера-Сильва, відкриття Labocania aguillonae, яке базується на стегновій кістці, частинах тазу, хребта та черепа, є "особливо значущим для цього регіону".

Дослідники вважають, що L. aguillonae мав порівняно легку будову, довгі ноги і великі очі. Існує припущення, що він був близько споріднений з іншими південними тиранозаврами, такими як L. anomala, B. sealeyi та T. curriei, і належав до групи Teratophonii.

Відкриття цього виду в мексиканській пустелі може вказувати на ширший ареал і більшу різноманітність тиранозаврів, ніж вважалося раніше.

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