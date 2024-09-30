Археологам вдалося встановити особу Джеймса Фіцджеймса, капітана судна "Еребус" із загубленої експедиції Франкліна, яка зникла в Арктиці у 1845 році, за допомогою аналізу його решток. На кістках капітана виявили ознаки канібалізму, що підтверджує версію про те, що моряки, які опинилися в льодах, вдалися до крайніх заходів задля виживання.

Це відкриття допомагає пролити світло на останні події експедиції, коли офіцери британського флоту не змогли знайти прохід із Атлантики до Тихого океану через арктичні води. Результати дослідження опублікували в Journal of Archaeological Science: Reports.

Що це була за експедиція і чому її учасники вдалися до канібалізму?

У 1845 році під командуванням сера Джона Франкліна вирушила експедиція для дослідження невідомої частини Північно-Західного проходу – морського маршруту, який з'єднує Атлантику з Тихим океаном і проходить вздовж північного узбережжя Північної Америки через Канадський архіпелаг. До складу експедиції входили два судна – "Еребус" і "Террор", на борту яких перебувало 129 членів екіпажу.

Читайте також: Науковці назвали неочікувану причину вимирання мамонтів

У 1848 році капітани Джеймс Фіцджеймс і Френсіс Крозьє, що залишилися живими, зробили останній запис про місію, вказавши, що екіпаж зійшов на берег після смерті 15 моряків та дев'яти офіцерів. Проте решта команди також не змогла вижити – інуїти, яких опитували під час пошукових експедицій, повідомляли про тіла зі слідами канібалізму. Саме частину цих останків і досліджували вчені з Університетів Лейкгед та Ватерлоо в Канаді.

Жахи мореплавання: археологи ідентифікували капітана, якого з'їла власна команда у XIX столітті. Джерело: Journal of Archaeological Science: Reports

Які нові факти вдалося дізнатися про експедицію?

Дослідники вивчили ДНК з нижньощелепного зуба, знайденого на місці NgLj-2, де був виявлений рятувальний човен одного з суден експедиції. Використовуючи Y-хромосомний аналіз, вони порівняли ці останки з ДНК живого нащадка Джеймса Фіцджеймса. Аналіз показав досить високу схожість, щоб підтвердити, що це дійсно рештки капітана "Еребуса".

Це свідчить про те, що Фіцджеймс помер на ранніх етапах відступу експедиції, приблизно за 80 км від місця останнього запису. На його кістках виявили порізи, що робить Фіцджеймса першою підтвердженою жертвою канібалізму серед учасників експедиції Франкліна. Його смерть серйозно вплинула на командування в критичний момент, що, ймовірно, стало однією з причин, чому екіпаж так і не дістався річки Бак, де планував знайти порятунок.

Жахи мореплавання: археологи ідентифікували капітана, якого з'їла власна команда у XIX столітті. Джерело: Journal of Archaeological Science: Reports

Читайте також: Найстаріше вино у світі:в Іспанії у гробниці археологи виявили 2000-річний артефакт (фото)

Чому це відкриття є настільки важливим?

Ідентифікація Фіцджеймса як жертви канібалізму висвітлює крайній відчай, у якому перебували учасники експедиції. Раніше було відомо, що частина екіпажу загинула від хвороб і отруєння свинцем, тому цілком можливо, що решта намагалися будь-якими способами вижити на шляху на південь. Це відкриття також показує, що в останні дні експедиції ранг чи статус офіцерів більше не мали значення – виживання стало єдиною метою для всіх.

Раніше ми розповідали, що науковці оживили тисячолітнє біблійне дерево зі знайденого в печері насіння.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!