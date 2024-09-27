Науковці оживили тисячолітнє біблійне дерево зі знайденого в печері насіння (фото)
Науковці зуміли виростити дерево із тисячолітнього насіння, знайденого в печері Юдейської пустелі, яке, можливо, належить до вимерлого виду з цілющими властивостями. Це відкриття може мати біблійне коріння, оскільки згадки про таке дерево зустрічаються у священних текстах.
Насіння, яке було знайдено ще у 1980-х роках, після детального радіовуглецевого датування виявилось віком понад 1000 років. Воно належить до роду Commiphora, родини, яка включає дерева, відомі своїми ароматичними смолами. Ці дерева раніше росли в регіоні Південного Леванту, охоплюючи сучасні Ізраїль, Палестину та Йорданію, повідомляє ancient-origins.net.
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Дерево, яке виросло з цього насіння і названо "Шеба", досягло майже трьох метрів у висоту. Вчені проводять дослідження, щоб визначити його точне походження та властивості. Хоча спочатку припускали, що це може бути історичний юдейський бальзам, через відсутність ароматичних сполук цю теорію відкинули.
Натомість дослідники вважають, що дерево може бути прикладом біблійного "цорі" – цінної смоли, яка згадується в книгах Буття, Єремії та Єзекіїля і використовувалася в лікувальних цілях. Хімічний аналіз дерева виявив високий вміст пентациклічних тритерпеноїдів, що мають протизапальні, антибактеріальні та протиракові властивості.
Історики та археологи продовжують вивчати, як насіння могло опинитися в печері. Однією з версій є те, що його могли принести тварини, або ж воно було навмисно збережене людьми як цінний товар.
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