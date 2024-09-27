Ученые оживили тысячелетнее библейское дерево из найденных в пещере семян (фото)

Ученые сумели вырастить дерево из тысячелетних семян, найденных в пещере Иудейской пустыни, возможно, принадлежащего к вымершему виду с целебными свойствами. Это открытие может иметь библейские корни, поскольку упоминания такого дерева встречаются в священных текстах.

Семена, которые были найдены еще в 1980-х годах, после детальной радиоуглеродной датировки оказались более 1000 лет. Оно принадлежит к роду Commiphora, семейству, включающему деревья, известные своими ароматическими смолами. Эти деревья раньше росли в регионе Южного Леванта, охватывая современные Израиль, Палестину и Иорданию, сообщает ancient-origins.net.

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Дерево, выросшее из этих семян и названо "Шеба", достигло почти трех метров в высоту. Ученые проводят исследования, чтобы определить его точное происхождение и свойства. Хотя сначала предполагали, что это может быть исторический иудейский бальзам, из-за отсутствия ароматических соединений эту теорию отвергли.

Дерево выросло из семян, найденных в пещере. Источник: Guy Eisner/Communications Biology

Дерево выросло из семян, найденных в пещере. Источник: Guy Eisner/Communications Biology

Исследователи же считают, что дерево может быть примером библейского "цори" – ценной смолы, которая упоминается в книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля и использовалась в лечебных целях. Химический анализ дерева выявил высокое содержание пентациклических тритерпеноидов, обладающих противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми свойствами.

Дерево выросло из семян, найденных в пещере. Источник: Guy Eisner/Communications Biology

Дерево выросло из семян, найденных в пещере. Источник: Guy Eisner/Communications Biology

Дерево выросло из семян, найденных в пещере. Источник: Guy Eisner/Communications Biology

Дерево выросло из семян, найденных в пещере. Источник: Guy Eisner/Communications Biology

Историки и археологи продолжают изучать, как семена могли оказаться в пещере. Одной из версий является то, что его могли принести животные, или же оно было намеренно сохранено людьми как ценный товар.

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