Ужасы мореплавания: археологи идентифицировали капитана, которого съела собственная команда в XIX веке

Археологам удалось установить личность Джеймса Фицджеймса, капитана судна "Эребус" из утерянной экспедиции Франклина, исчезнувшей в Арктике в 1845 году, посредством анализа его останков. На костях капитана обнаружили признаки каннибализма, подтверждающего версию о том, что оказавшиеся во льдах моряки предприняли крайние меры для выживания.

Это открытие помогает пролить свет на последние события экспедиции, когда офицеры британского флота не смогли найти проход из Атлантики в Тихий океан через арктические воды. Результаты исследованияопубликовали в Journal of Archaeological Science: Reports.

Что это была за экспедиция и почему ее участники прибегли к каннибализму?

В 1845 году под командованием сэра Джона Франклина отправилась экспедиция для исследования неизвестной части Северо-Западного прохода – морского маршрута, соединяющего Атлантику с Тихим океаном и проходящего вдоль северного побережья Северной Америки через Канадский архипелаг. В состав экспедиции входили два судна – "Эребус" и "Террор", на борту которых находились 129 членов экипажа.

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В 1848 году оставшиеся в живых капитаны Джеймс Фицджеймс и Фрэнсис Крозье сделали последнюю запись о миссии, указав, что экипаж сошел на берег после смерти 15 моряков и девяти офицеров. Однако остальная команда также не смогла выжить – инуиты, опрошенные во время поисковых экспедиций, сообщали о телах со следами каннибализма. Именно часть этих останков и исследовали ученые из Университетов Лейкгеда и Ватерлоо в Канаде.

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Какие новые факты удалось узнать об экспедиции?

Исследователи изучили ДНК из нижнечелюстного зуба, найденного на месте NgLj-2, где была обнаружена спасательная лодка одного из судов экспедиции. Используя Y-хромосомный анализ, они сравнили эти останки с ДНК живого отпрыска Джеймса Фицджеймса. Анализ показал достаточно высокое сходство, чтобы подтвердить, что это действительно остатки капитана "Эребуса".

Это свидетельствует о том, что Фицджеймс умер на ранних этапах отступления экспедиции, примерно в 80 км от места последней записи. На его костях обнаружили порезы, что делает Фицджеймса первой подтвержденной жертвой каннибализма среди участников экспедиции Франклина. Его смерть оказала серьезное влияние на командование в критический момент, что, вероятно, стало одной из причин, почему экипаж так и не добрался до реки Бак, где планировал найти спасение.

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Почему это открытие настолько важно?

Идентификация Фицджеймса как жертвы каннибализма освещает крайнее отчаяние, в котором находились участники экспедиции. Ранее было известно, что часть экипажа погибла от болезней и отравления свинцом, поэтому вполне возможно, что все остальные пытались любыми способами выжить на пути на юг. Это открытие также показывает, что в последние дни экспедиции ранг или статус офицеров больше не имели значения – выживание стало единственной целью для всех.

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