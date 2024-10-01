Исследователи идентифицировали новый вид тиранозавра, ставящий под сомнение предварительные представления о местах их обитания. Кости этого вида пролежали в ящике мексиканского музея целых 24 года.

Об открытии было доложено в научной статье, опубликованной в журнале Fossil Studies, как отмечает IFLScience. Новый вид динозавра получил название Labocania aguillonae. С 2000 года его кости хранились в ящике Музея пустыни в Мексике.

Первоначально ученые считали их обычными обломками. Однако тщательный анализ показал, что эти остатки принадлежат неизвестному ранее виду тираннозавров.

Эта группа динозавров в основном считалась североамериканской. Большинство известных тираннозавров, таких как представители рода Albertosaurinae или Daspletosaurin, жили на территории современной Канады и Монтаны (США). Даже знаменитый тираннозавр рекс преимущественно жил в Монтане и Вайоминге.

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Лишь недавно ученые обнаружили несколько видов тираннозавров к югу от привычных ареалов. Среди них – Teratophoneus curriei (штат Юта), Bistahieversor sealeyi и Tyrannosaurus mcraeensis (Нью-Мексико).

Чем южнее, тем реже встречаются такие находки. Вероятно, на севере сохранилось больше окаменелостей, а там проводилось больше полевых исследований, что увеличило вероятность найти кости динозавров в этом регионе.

К этому времени в Мексике был обнаружен только один вид тиранозавра, описанный еще в 1974 году, и до сих пор ведутся дискуссии по его связи с другими видами.

24 года в забвении: в ящике музея обнаружили кости неизвестного тираннозавра. Источник: Fossil Studies

Как отметил соавтор исследования Эктор Ривера-Сильва, открытие Labocania aguillonae, базирующееся на бедренной кости, частях таза, позвоночника и черепа, "особенно значимо для этого региона".

Исследователи полагают, что L. aguillonae имел сравнительно легкое строение, длинные ноги и большие глаза. Существует предположение, что он был близко сродни другим южным тиранозаврам, таким как L. anomala, B. sealeyi и T. curriei, и принадлежал к группе Teratophonii.

Открытие этого вида в мексиканской пустыне может указывать на более широкий ареал и большее разнообразие тираннозавров, чем считалось ранее.

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