Спасатели показали, как пытаются услышать голос женщины под завалами в Днепре (видео)

В сети показали, как проходит минута молчания во время поисковой операции людей под завалами в Днепре. В этот момент спасатели пытаются услышать голоса жертв под завалами домов.

Видео поиска живых людей появилось в украинской соцсети. На нем спасатели просят женщину посильнее подавать свой голос, чтобы скорректировать ее координаты.

"Женщина, мы вас слышим, давайте еще раз", - говорит голос за кадром.

Напомним, что оккупанты ударили по многоквартирному дому в Днепре 14 января. Поисковая операция длится уже более 40 часов.

Сейчас официальные власти сообщают о 35 жертвах атаки на гражданское население Днепра.

Видео дня

Известно, что одна из женщин, которую достали из-под завалов, с рождения имеет пороки слуха. Потому она не могла позвать на помощь.

Ранее в сети показали, как проходит спасение этой женщины. Сообщалось, что поиски ее малыша и мужчины до сих пор продолжаются.

Напомним, 14 января российские боевики запустили по Украине более 30 ракет: 28 крылатых и 5 авиационных. Одна из них – Х-22 – попала в многоэтажный дом в Днепре, где проживали 1700 человек, и разрушила до отказа несколько подъездов (72 квартиры).

Президент Зеленский пообещал российским террористам жестокое наказание за смерть невиновных украинцев.

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