Появились кадры спасения женщины из-под завалов в Днепре, мужа и сына до сих пор ищут

Спасатели показали на видео, как проходит разбор завалов в разрушенном ракетой русских доме в Днепре. Накануне им удалось спасти женщину с изъянами слуха.

Видео появилось в украинских телеграм-каналах. На кадрах видно, как жертву Кремля извлекают через щель в бетонных перекрытиях.

"Проклятые м@ли, пощады вам не будет", - говорит за кадром голос во время спасательной операции.

Видео дня

О спасении женщины стало известно 15 января. Сообщалось, что она с рождения глухая, поэтому не могла позвать на помощь.

О ней сообщила родная сестра, написавшая информацию в соцсети.

"Это Катя - моя сестра! Ее нашли только сегодня утром и слава Богу живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глуха! Ищут еще ее годовалого ребенка и мужа! Дай Бог найдут живыми и невредимыми. Молимся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире также находился ее малыш и мужчина, их судьба неизвестна.

Что известно об ударе по Днепру

14 января во время обстрела Днепра произошло попадание в жилой дом.

В результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на утро понедельника количество погибших достигло 35 человек, из которых двое детей.

В результате атаки один из подъездов дома полностью уничтожен. Там могли находиться до 200 человек, среди которых 50 – дети.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона накануне сообщил, что оккупанты выпустили по Днепру ракету Х-22.

"Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре – это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски производились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет", - сказал он.

Такая же ракета попала по торговому центру в Кременчуге летом 2022 года.

Напомним, что внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире российского журналиста Марка Фейгина заявил, что якобы украинские силы ПВО сбили ракету Х-22. Ее обломки упали на подъезд многоэтажки и взорвались.

Его заявление получило распространение в росСМИ и возмутило украинцев, многих политиков. А в Воздушных силах эти слова опровергли.

Ранее в сети показали видео удар по жилому дому в Днепре.

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