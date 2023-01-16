З'явилися кадри порятунку жінки з-під завалів у Дніпрі, чоловіка і сина досі шукають

Рятувальники показали на відео, як проходить розбір завалів у зруйнованому ракетою росіян будинку в Дніпрі. Напередодні їм вдалось врятувати жінку з вадами слуху.

Відео з’явилось в українських телеграм-каналах. На кадрах видно, як жертву Кремля дістають через щілину у бетонних перекриттях.

"Прокляті м@@калі, пощади вам не буде", - каже за кадром голос під час рятувальної операції.

Про рятування жінки стало відомо 15 січня. Повідомлялося, що вона від народження глуха, тому не могла покликати на допомогу.

Відео дня

Про неї повідомила рідна сестра, яка написала інформацію у соцмережі.

"Це Катя – моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і слава Богу живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! Шукають ще її однорічну дитину і чоловіка! Дай Бог знайдуть живими і неушкодженими. Молимося", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в квартирі також перебував її малюк та чоловік, їх доля невідома.

Що відомо про удар по Дніпру

14 січня під час обстрілу Дніпра сталося влучання в житловий будинок.

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на ранок понеділка кількість загиблих сягнула 35 осіб, з яких – двоє дітей.

В результаті атаки один з під'їздів будинку повністю знищений. Там могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 - діти.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону напередодні повідомив, що окупанти випустили по Дніпру ракету Х-22.

"Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет, - сказав він.

Така ж ракета влучила по торговому центру в Кременчуку влітку 2022 року.

Нагадаємо, що позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович в етері російського журналіста Марка Фейгіна заявив, що нібито українські сили ППО збили ракету Х-22. Її уламки впали на під'їзд багатоповерхівки та вибухнули.

Його заява набула розповсюдження у росЗМІ та обурила українців, багатьох політиків. А у Повітряних силах ці слова спростували.

Раніше у мережі показали відео удару по житловому будинку у Дніпрі.

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