Спасет от простуды: рецепт имбирного ликера

Shuba из него дома.

Ингредиенты:

Корень имбиря свежий – 60 г

Сахар – 150 г

Водка – 2 стакана

Вода – 2 стакана

Лимон – 1 шт.

Ваниль, стручок – 1 шт.

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Способ приготовления:

Корень имбиря очистите и нарежьте его мелкими кусочками.

Ванильный стручок разрежьте вдоль и разделите его пополам.

В кастрюлю положите сахар, добавьте измельченный имбирь и ваниль, залейте водой. Доведите до кипения и проварите после закипания около 20-25 минут на медленном огне до мягкости имбиря.

Охладите.

Далее снимите шкурку с лимона, порежьте и добавьте в имбирную смесь.

Добавьте водку, перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и настаивайте день.

После этого процедите жидкость через марлю и разлейте по бутылкам. Храните в прохладном темном месте.

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