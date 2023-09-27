Спасет от простуды: рецепт имбирного ликера
Shuba из него дома.
Ингредиенты:
Корень имбиря свежий – 60 г
Сахар – 150 г
Водка – 2 стакана
Вода – 2 стакана
Лимон – 1 шт.
Ваниль, стручок – 1 шт.
Читайте также: Как приготовить тыквенный сок, как в фильме Гарри Поттер
Способ приготовления:
Корень имбиря очистите и нарежьте его мелкими кусочками.
Ванильный стручок разрежьте вдоль и разделите его пополам.
В кастрюлю положите сахар, добавьте измельченный имбирь и ваниль, залейте водой. Доведите до кипения и проварите после закипания около 20-25 минут на медленном огне до мягкости имбиря.
Охладите.
Далее снимите шкурку с лимона, порежьте и добавьте в имбирную смесь.
Добавьте водку, перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и настаивайте день.
После этого процедите жидкость через марлю и разлейте по бутылкам. Храните в прохладном темном месте.
Советуем также обратить внимание на рецепт морковного сока на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!