Специалисты рассказали, как избавиться от неприятного запаха из холодильника народными способами

Запахи в холодильнике могут быть неприятными. Также они могут влиять на продукты, в частности, те начнут быстрее портиться.

Об этом сообщили в Pixel. Специалисты поделились народными методами, которые помогут просто и быстро избавиться от проблемы неприятного запаха в холодильнике.

Читайте также: Зачем класть туалетную бумагу и губку в холодильник: совет от хозяек

Народные методы:

Уксус и вода:

Выключите холодильник и обработайте его стенки и полки раствором из воды и уксуса. Это средство дезинфицирует поверхность и растворяет загрязнение.

Видео дня

Вода и сода:

Вместо уксуса вы можете использовать соду для дезинфекции. После обработки оставьте холодильник открытым до полного высыхания.

Лимон:

Этот способ подойдет, если вам нельзя временно выключить холодильник. Просто возьмите половину лимона и протрите полки, затем пройдитесь сухой мягкой тканью.

Активированный уголь:

Нужно раздробить активированный уголь и насыпать его в чашку. Затем поставьте чашку на несколько дней в холодильник. Уголь поглотит неприятные запахи, но через некоторое время нужно будет заменить порошок новым.

Следуя этим советам, вы сможете быстро и эффективно избавиться от неприятных запахов в своем холодильнике, обеспечив свежесть продуктов.

Напомним, мы рассказывали, как сделать холодильник из бардачка авто. Кроме того, мы объяснили, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!