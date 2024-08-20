Спецоперация ГУР ''Камыш'': оккупант перешел на сторону Украины и взорвал штаб с офицерами Шторм-Z (фото)

Во время спецоперации под кодовым названием "Камыш" российский военный совершил успешное нападение на штаб батальона Шторм-Z перед тем, как перебежал в Украину. Эта акция была совместной программой "Хочу жить" и легионом "Свобода России".

Российский пилот FPV, известный под позывным "Сильвером", сначала связался с легионом "Свобода России" зимой 2024 года. Мотивированный систематическими военными преступлениями и зверствами, совершаемыми его подразделением, включая внесудебные казни, избиения и вымогательства, "Сильвер" решил сотрудничать с Украиной, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Также читайте: Разведка показала российского пилота, который "пригнал" в Украину вертолет Ми-8 (видео)

Благодаря сотрудничеству с российским солдатом украинская разведка смогла собрать ценную информацию о позиции, силах и планах врага на определенном участке фронта.

В тщательно спланированной операции "Сильвер" бросил гранату в вентиляционную шахту, ведущую в подвал, где спал командир и другие офицеры батальона Шторм-Z. В подвале было около 15 человек. "Прямо над кроватью, где спал командир, была труба. Она выходила на улицу у входа, и мы решили бросить в эту трубу одну-две гранаты, чтобы они взорвались у них", — рассказал он.

россиянин ''Сильвер'', перешедший на сторону Украины. Источник: gur.gov.ua

россиянин ''Сильвер'', перешедший на сторону Украины. Источник: gur.gov.ua

После успешного обстрела российский военный скрылся заранее спланированным маршрутом и перешел на подконтрольную Украине территорию. С тех пор он присоединился к легиону "Свобода России" как новобранец, исполненный решимости бороться против преступного режима путина.

Украинское правительство продолжает поощрять российских солдат сдаваться в плен и воспользоваться программой "Хочу жить", которая предлагает помощь и защиту тем, кто решил дезертировать.

Напомним, 23 августа 2023 года стало известно, что ГУР МОУ удалось провести спецоперацию "Синица", которая длилась более полугода. В ходе нее ГУР выманило на территорию Украины пилота российского вертолета Ми-8 АМТШ вместе с экипажем.

В феврале 2024 года в Испании убили летчика Максима Кузьминова, пригнавшего вертолет Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!