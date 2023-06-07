Спирт и сода: как вывести пятна от травы

Свежие пятна от травы очищаются довольно легко, чего не скажешь об уже засохших загрязнениях. Но UaPortal подобрал действенные методы их устранения.

Спирт

Нанесите небольшое количество спирта на чистую губку и промокните ею пятно, затем промойте холодной водой. Возьмите немного жидкости для мытья посуды, нанесите на пятно и хорошо вотрите. Оставьте на 5 минут, а затем стирайте, как всегда.

Средство для мытья посуды и перекись водорода

Возьмите одну столовую ложку моющего средства и две столовые ложки перекиси водорода. Смешайте и положите вещь с пятном в раствор на полчаса. Затем потрите и смойте холодной водой.

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Пищевая сода

Возьмите 2 чайные ложки перекиси водорода и одну чайную ложку пищевой соды, смешайте и пастой обработайте пятно. Оставьте на полчаса. Потрите и смойте холодной водой.

Уксус

Возьмите белый уксус и налейте на пятно, потрите и оставьте на 15 минут. Выстирайте, как всегда.

Зубная паста

Возьмите зубную пасту и вотрите в пятно. Оставьте на 10 – 15 минут. Смойте теплой водой и постирайте.

Напомним, мы уже писали, как легко вывести пятна от сока из одежды

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