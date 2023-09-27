Справится и начинающий: невероятные осенние свитера, которые можно связать самостоятельно (фото)
Холодная погода наступит уже совсем скоро и любительницы теплого хобби уже размышляют, что оригинальное связать этой осенью.
Мы подобрали довольно простые в исполнении модели нейтральных цветов.
Об этом пишет Радиотрек.
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Эти изделия обладают потенциалом стать универсальной базой для вашего осеннего гардероба и прекрасно согреют вас в холодное время. Кроме того, они всегда актуальны и легко впишутся в любой стиль.
Напомним, мы уже писали, что носить дома, чтобы было удобно и хорошо.
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