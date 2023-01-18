Стали известны имена погибших в катастрофе в Броварах сотрудников МЧС и экипажа

В МВД опубликовали имена погибших пилотов и пассажиров вертолета, упавшего в Броварах.

В результате авиакатастрофы в Броварах, по уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы.

На месте работают судмедэксперты, поэтому информация будет обновляться.

Во время крушения вертолета в Броварах на борту было руководство МВД. Сообщается, что на борту вертолета, упавшего в Броварах, были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД.

Видео дня

Полный список погибших в авиакатастрофе в Броварах:

Министр внутренних дел Денис Монастырский,

Первый замминистра Евгений Енин,

Госсекретарь МВД Юрий Лубкович,

Командир воздушного судна Александр Василенко,

Пилот Константин Коваленко,

Бортовой механик Иван Касьянов,

Татьяна Шутяк, помощница главы МВД,

Михаил Павлушко, руководитель охраны министра,

Николай Анацкий, фотограф.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области. Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, о причинах авиакатастрофы в Броварах пока говорить рано.

"Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолет упал", – сказал Игнат в эфире телемарафона.

Ранее в комментарии телеканалу "Апостроф" Игнат сообщил, что вертолет принадлежал ГСЧС и выполнял свои задачи.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телемарафона, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек.

Свидетелей падения вертолета в Броварах просят оперативно обратиться в полицию, это поможет в выяснении обстоятельств трагедии, написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, 18 января в Броварах вблизи детского сада упал вертолет. Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. На борту было 9 человек, все они погибли. Остальные 9 погибших – дети и взрослые, находившиеся в детском саду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!