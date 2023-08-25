Стали известны результаты атаки беспилотников по Крыму: удар нанесен по базе россиян в Перевальном

В Крыму ночью 25 августа прогремела серия взрывов. Минобороны РФ заявило об "сбитии" 40 дронов над полуостровом.

Как сообщили источники в СБУ, ночная атака на Крым стала результатом совместной спецоперации военной контрразведки Службы безопасности и Вооруженных Сил Украины.

Благодаря успешно проведенной спецоперации была атакована база российских оккупантов в Перевальном. А именно – 126 бригаду Черноморского флота России.

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Как сообщают наши источники, по оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.

"Пока уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника. Оккупанты оказались совершенно неготовыми к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага", — сообщил источник.

В СБУ, тем временем, прогнозируют еще больше "сюрпризов" для оккупантов в будущем.

Тем временем крымские паблики сообщают, что в Перевальном после "прилетов" среди российских солдат 3 погибших и очень много раненых, "которых привезли в симферопольский госпиталь на ул. Горького".

Источники из госпиталя сообщили, что в них поступили 2 погибших и 7 раненых россиян из 126 бригады.

Как сообщалось, утром 25 августа в нескольких районах временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

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