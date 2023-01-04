Стало известно, что будет с тарифами на воду с января 2023 года

В Украине отменено повышение тарифов на воду с 1 января 2023 года. Проект постановления был направлен на доработку.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК), отменила решение о повышении тарифов на водоснабжение с 1 января 2023 года на 10-30%. Об этом пишут vesti.ua.

Председатель НКРЭК Константин Ущаповский отметил, что при принятии решения, члены комиссии по-разному поняли содержание постановления и "голосовали за разные проекты решения".

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Кроме того, решение, предложенное с голоса, существенно отличается от проектов, обнародованных на сайте. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения по размерам и структуре тарифов. Поэтому предлагаю направить проекты решений по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на доработку", – сказал он.

Добавим, накануне НКРЭК приняла постановление о повышении тарифов на водоснабжение на 10-30% в зависимости от региона на следующие полгода.

В конце июля 2022 года был принят мораторий на повышение до конца войны и шесть месяцев после ее окончания цен на некоторые коммунальные услуги.

Напомним, ранее украинцам дали советы, как платить меньше воды.

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