Стаж к пенсии: сколько стоит в 2025 году и как его купить

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, могут его "докупить". Рассказываем, кто имеет такую возможность, как сделать онлайн и какая стоимость стажа в 2025 году.

Чтобы в 2025 году выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Если этого стажа не хватает, Пенсионный фонд позволяет "докупить" его путем добровольных взносов.

Купить стаж могут:

украинцы, работающие за границей, но планирующие получать пенсию в Украине;

те, кому не хватает стажа для оформления пенсии;

лица с низким уровнем официального дохода, желающие увеличить будущую пенсию.

Покупать страховой стаж можно с 16 лет – как для себя, так и для другого человека, если он еще не является пенсионером.

Как купить страховой стаж онлайн в 2025 году

Чтобы оформить стаж необходимо заключить договор с Пенсионным фондом о добровольном участии в системе пенсионного страхования.

Это можно сделать через веб-портал электронных услуг ПФУ:

Войти в личный кабинет с помощью КЭП, Действие. Подписи или системы GOV.ID. Выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и нажать "Договор на добровольное участие". Внести данные лица, за которое будут уплачиваться взносы (ФИО, налоговый номер, паспортные данные, дата рождения). Если оплата производится за себя, нажать "Желаю платить взносы за себя" и заполнить необходимую информацию. Дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенную информацию. Нажмите "Подписать и оплатить", используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).

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Оплатить взносы можно через "Portmone" или платежное поручение. Периодичность платежей и сумма определяются без помощи других.

Стоимость покупки стажа зависит от минимальной заработной платы Украины. В 2025 году она составляет 8000 грн, а минимальный страховой взнос – 22% от этой суммы, то есть 1760 грн/месяц.

Стаж будет засчитан за тот месяц, когда взносы поступили на счет Пенсионного фонда. Проверить зачисление можно в личном кабинете портала электронных услуг ПФУ.

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