Стаж всего 10 лет: какую пенсию начислят в 2025 году

В 2025 году сумма пенсионных выплат в Украине будет определяться с учетом продолжительности трудового стажа, размера заработной платы и достижения пенсионного возраста. В то же время граждане, которые имеют только 10 лет официального стажа, могут столкнуться с трудностями при назначении пенсии.

В 2025 году в Украине обновили требования к страховому стажу. Теперь для выхода на пенсию в 60 лет теперь нужно иметь не менее 32 лет трудового стажа, пишет "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Если на момент достижения 60-летнего возраста лицо не имеет необходимого страхового стажа, оно сможет оформить пенсию позже:

в 63 года – со стажем от 22 до 31 года;

в 65 лет – со стажем от 15 до 21 года.

Следует заметить, что при наличии менее 15 лет страхового стажа лицо не имеет права на получение пенсии по возрасту. В такой ситуации государство назначает социальную помощь.

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На какие выплаты можно рассчитывать при 10 годах трудового стажа

При страховом стаже в 10 лет лицо по достижении 65-летнего возраста имеет право получать социальную пенсию от государства.

В 2025 году размер такой пенсии определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2 361 гривна) и средним месячным общим доходом семьи за последние полгода.

Кроме социальной пенсии, при наличии 10 лет стажа возможна выплата помощи через Пенсионный фонд для лиц с инвалидностью или с особым статусом, например, ветеранов войны или многодетных матерей.

Отметим, что в Украине есть возможность докупить страховой стаж. В 2025 году ориентировочная цена за один год стажа составляет около 42 000 гривен, что соответствует 22% минимальной заработной платы за год. Таким образом, чтобы дойти до минимальных 15 лет стажа, можно докупить еще 5 лет, на что понадобится примерно 210 000 гривен.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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