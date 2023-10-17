Стилисты назвали стрижки, которые следует выбрать женщинам с тонкими волосами (фото)

Тонкие волосы требуют особого ухода и укладки. Идеальная стрижка для тонких волос должна придавать им объем и пышность.

При выборе стрижки для тонких волос важно учитывать такие факторы, как форма лица, тип волос и образ жизни. Также важно правильно ухаживать за тонкими волосами, чтобы они выглядели здоровыми и ухоженными.

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Профессиональные парикмахеры и стилисты назвали несколько вариантов причесок для женщин 40+, имеющих тонкие волосы.

Фактурный боб

Эта прическа легко укладывается и способна скрыть первые морщинки на лбу и у глаз. Также такая стрижка придает своей обладательнице младший вид.

Если добавить слоев и текстуры, волосы будут казаться более объемными и густыми.

Асимметричный лоб

Асимметричная стрижка — это еще одна вневременная классика, которая наполняет ваши волосы подвижностью, устраняя вид прядей, свисающих вокруг вашего лица и заставляющих женщину выглядеть старше.

Шегги боб или лоб

Эта ассиметричная стрижка значительно омолаживает свою обладательницу. Она делает акцент на глазах и скулах. Парикмахеры говорят, что благодаря такой прическе ее владелица будет выглядеть молодо и модно.

Пикси с боковым пробором

Стрижка пикси является одной из самых любимых женщин. Она не нуждается в длительной укладке и делает свою владелицу очаровательной и элегантной.

Вьющийся боб с челкой-шторкой

Слоистый боб может творить чудеса в сочетании с тонкой челкой. Особенно если подкрутить пряди волос, а затем взъерошить их, чтобы иметь больший объем на затылке. Парикмахеры говорят, что женщины с коротким бобом будут выглядеть моложе своих лет. А челка будет визуально прибавлять объему прическе.

Бикси

Если вы не можете определиться между бобом или пикси этой осенью, то остановитесь на биксе, как это сделала Дженна Ортега – звезда сериала "Уенздей".

Бикси – это традиционная стрижка боб, сочетающаяся с пикси. Эта прическа достаточно универсальна. Ее обладательницы могут скрыть свои тонкие волосы благодаря прядям, имеющим разную длину.

Бабочка Blowout

Эта прическа была модной в 90-е годы и вернула себе славу в конце 2023 года. Это может удвоить или утроить объем ваших волос, поскольку короткие слои используются на "верхней части среза, чтобы сделать волосы действительно заметными".

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

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