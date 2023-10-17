Стилисты назвали топ-5 курток осени 2023

В этом сезоне в моде будут куртки из кожи и спортивные бомберы, которые не только удобны, но и очень стильны. Кроме того, стоит обратить внимание на стеганные куртки, которые выглядят очень оригинально.

Об этом пишет Радиотрек.

Кожа – самый актуальный тренд этого сезона. Относительно популярных моделей кожаных курток, вариаций много:

Ностальгическая куртка с широкими плечами. Куртка с фактурным тиснением. Модель из кожи разных цветов. Удлиненная куртка, которую можно носить самостоятельно, соблюдая тренд "без низа". Версия с вышитыми логотипами. Минималистичная куртка-пиджак. Классическая кожаная косуха. Модель с акцентом на талии.

Бомбер

Эта куртка, первоначально разработанная для военных летчиков, остается очень популярной. Она может быть выполнена из кожи, материалов со стеганным эффектом, шерсти, иметь базовый или яркий цвет. По длине, в тренде как удлиненные, так и короткие модели.

Стеганая

Стеганные куртки, получившие в этом сезоне прозвище "бабушкины", стали чрезвычайно популярными. Они могут быть в самых разных вариациях: классический хаки, нежные пастельные оттенки или даже с мелкими стегаными узорами.

Напомним, мы уже писали, какие цвета будут в тренде этого сезона.

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