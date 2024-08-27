Стоит как Renault Duster: Hyundai представил новый минивэн, названный в честь Кусто

Автомобиль, названный в честь известного французского океанографа Жака-Ива Кусто, сохранил свои основные характеристики и привлекательный дизайн, однако получил ряд современных технологий и улучшений.

Hyundai Custo 2025 предлагает просторный салон, который может вместить до семи пассажиров. Благодаря своим габаритам (длина – 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм) и колесной базе 3055 мм, автомобиль обеспечивает комфортное путешествие для всей семьи.

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Обновленный Custo оснащен современными системами безопасности и комфорта, среди которых:

Светодиодные фары

Климат-контроль

Круиз-контроль

Электропривод сдвижной двери

Панорамная крыша

Камеры кругового обзора

Подогрев и вентиляция сидений

Системы экстренного торможения и контроля слепых зон

Под капотом Hyundai Custo 2025 установлены бензиновые турбомоторы объемом 1.5 и 2.0 литра мощностью от 170 до 236 лошадиных сил.

Hyundai Custo 2025. Источник: custo.beijing-hyundai.com.cn

Hyundai Custo 2025. Источник: custo.beijing-hyundai.com.cn

Hyundai Custo 2025. Источник: custo.beijing-hyundai.com.cn

Цена Hyundai Custo 2025

Стоимость нового минивэна начинается от 24 000 долларов США, что делает его доступным широкому кругу потребителей.

Ранее мы сообщали, что новая Skoda Elroq получит специальную отделку из использованных бутылок, старой одежды и рыболовных сеток.

Напомним, автопроизводитель Ford представил электромобиль Mustang Mach-E GT.

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