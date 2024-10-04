Стоит ли делать запасы: экономист спрогнозировал, что будет с ценами на сахар

Цены на сахар в Украине демонстрируют тенденцию к снижению, но ситуация может измениться. Всё зависит от квот на украинский сахар в Евросоюзе.

Экономический эксперт Андрей Новак отмечает, что стоимость продукта остается стабильной благодаря внутреннему рынку. Если квоты на экспорт не будут утверждены, больше сахара останется в Украине, что удержит цены на низком уровне.

"Пока мы видим тенденцию к снижению цен на сахар. Дальше все зависит от квот для Украины на сахар в ЕС. Если не будет квот, то его будет больше на внутреннем рынке и цена не будет расти", – пояснил Новак изданию Komersant.Info.

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До конца 2024 года, по словам эксперта, цены на сахар будут оставаться стабильными, однако ситуация может измениться в 2025 году. Это связано с новыми квотами ЕС на украинский сахар, которые будут значительно уменьшены. В частности, в 2025 году Украина сможет экспортировать в ЕС только 109 тысяч тонн сахара без пошлины, тогда как в 2024 году этот показатель был вдвое больше.

Динамика цен на сахар в Украине. Источник: index.minfin.com.ua

Важной причиной такого ограничения является давление со стороны нескольких стран ЕС, включая Польшу, Венгрию и Румынию. Их правительства, а также фермерские объединения выражают обеспокоенность тем, что дешевый украинский сахар и другая сельскохозяйственная продукция вытесняет местных производителей с рынка. В результате Европейская комиссия внедрила новые механизмы контроля за импортом товаров из Украины.

В рамках этих изменений Еврокомиссия может принять экстренные меры, если импорт украинских товаров будет нарушать рыночный баланс. Среди товаров, на которые распространяется этот контроль, в частности сахар, птица, яйца и мед. Если импорт этих товаров превысит средние показатели предыдущих лет, ЕС может возобновить таможенные тарифы в течение двух недель.

Такие ограничения будут оказывать непосредственное влияние на внутренние цены в Украине. Чем меньше товаров будет экспортироваться в ЕС, тем больше остается на внутреннем рынке, что будет способствовать снижению стоимости. Поэтому в 2025 году украинцы могут увидеть новые ценовые колебания сахара в зависимости от действий ЕС.

Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.

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