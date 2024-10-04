Чи варто вже робити запаси: економіст спрогнозував, що буде з цінами на цукор

Ціни на цукор в Україні наразі демонструють тенденцію до зниження, але ситуація може змінитися. Все залежить від квот на український цукор у Євросоюзі.

Економічний експерт Андрій Новак зазначає, що вартість продукту залишається стабільною завдяки внутрішньому ринку. Якщо квоти на експорт не будуть затверджені, більше цукру залишиться в Україні, що утримає ціни на низькому рівні.

"Поки що ми бачимо тенденцію до зниження цін на цукор. Далі все залежить від квот для України на цукор в ЄС. Якщо не буде квот, то його буде більше на внутрішньому ринку і ціна не буде рости", – пояснив Новак виданню Komersant.Info.

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До кінця 2024 року, за словами експерта, ціни на цукор залишатимуться стабільними, однак ситуація може змінитися в 2025 році. Це пов'язано з новими квотами ЄС на український цукор, які будуть значно зменшені. Зокрема, у 2025 році Україна зможе експортувати до ЄС лише 109 тисяч тонн цукру без мита, тоді як у 2024 році цей показник був удвічі більшим.

Динаміка цін на цукор в Україні. Джерело: index.minfin.com.ua

Важливою причиною такого обмеження є тиск з боку кількох країн ЄС, зокрема Польщі, Угорщини та Румунії. Їхні уряди, а також фермерські об'єднання висловлюють занепокоєння, що дешевий український цукор та інша сільськогосподарська продукція витісняє місцевих виробників з ринку. Внаслідок цього Європейська комісія впровадила нові механізми контролю за імпортом товарів з України.

У рамках цих змін Єврокомісія може застосувати екстрені заходи, якщо імпорт українських товарів порушуватиме ринковий баланс. Серед товарів, на які поширюється цей контроль, зокрема, є цукор, птиця, яйця та мед. Якщо імпорт цих товарів перевищить середні показники попередніх років, ЄС може відновити митні тарифи протягом двох тижнів.

Такі обмеження матимуть безпосередній вплив на внутрішні ціни в Україні. Чим менше товарів експортуватиметься до ЄС, тим більше залишатиметься на внутрішньому ринку, що сприятиме зниженню вартості. Тому у 2025 році українці можуть побачити нові цінові коливання на цукор залежно від дій ЄС.

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