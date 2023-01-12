Стоит ли смотреть фильм "Меню": обзор и отзывы на популярный гастрономический триллер

Комедийный триллер "Меню" снял режиссер Марк Майлод по сценарию Сета Рейсса и Вилла Трейси. Для Майлода "Меню" явно стало своеобразным выходом из зоны жанрового комфорта, попыткой поиграть на нервах зрителей, а в чем-то даже и шокировать.

В 2019 году стало известно о сценарии этого фильма, он попал в так называемый черный список, содержащий самые популярные проекты на стадии разработки. Основные съемки начались только в сентябре 2021 года. Премьера фильма прошла на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года. В Украине фильм вышел 17 ноября 2022 года.

Сюжет фильма "Меню"

Большой поклонник кулинарных шоу Тайлер (Николас Холт) и его подруга Марго (Аня Тейлор-Джой) отправляются на дальний остров, чтобы посетить званый ужин гениального шеф-повара Джулиана Словика (Рейф Файнс). Чтобы попасть к нему на ужин, желающим приходится ждать месяцами и выкладывать суммы. Герои даже не подозревают, что через несколько часов долгожданное мероприятие, на котором собрались все сливки общества, обернется для них психической и физической пыткой, главным садистом в котором станет тот самый знаменитый кулинар.

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Фильм "Меню", безусловно, имеет под собой социальный подтекст, высмеивая определенные недостатки общества и его разделения на "бедных и богатых", "хозяев и прислугу" и т.д. Однако, с другой стороны, он представлен в виде гиперболизированной черной комедии с острыми, но понятными шутками.

При этом фильм имеет несколько сюжетных поворотов, которые нельзя было ожидать в процессе просмотра трейлера. Хотя поначалу казалось, что там уже рассказали основную суть фильма, но нет, несколько сюрпризов создатели фильма скрыли.

Как "Меню" восприняли критики

На Международном кинофестивале в Торонто фильм получил в основном одобрительные отзывы. На IMDb у него оценка 7,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 90% одобрения от критиков и 79% от зрителей, а на Metacritic – 71 балла от кинообозревателей и 7,1 от широкой аудитории, что соответствует характеристике. отзывы". Как видим, есть тот случай, когда критики и зрители солидарны в оценках, поэтому фильм точно заслуживает внимания.

При 30 миллионах долларов бюджета фильм собрал 15,5 млн $ в США и Канаде и 6,2 млн $ на других территориях, что составляет 21,7 млн $ во всем мире по состоянию на 27 ноября 2022 года.

Отзывы украинских зрителей

В Украине фильм также был воспринят на высоком уровне. Большинство зрителей оценило замысел режиссера и сочную картинку. Несмотря на то, что жанр "Меню" может отпугнуть поклонников спокойных комедий, этот фильм позволяет немного задуматься о важном и даже немного посмеяться.

"Фильм супер! Лучший за последнее время из всех мной увиденных. (смотрю много) Мне показалась очевидной суть; даже если ты достигаешь совершенства в каком-то деле, никто этого не оценит. Не ценно)) Смотреть однозначно. Гениальное кино. Прекрасная игра актеров. Красота кадра. Что еще вы ждете от кино? – отметила девушка на Кино-театр.ua.

"Фильм понравился, несмотря на всю дикость событий. Великолепный актерский состав и небанальный сюжет. Кровавых сцен буквально три-четыре, можно пережить", - добавил еще один пользователь ресурса.

"Неплохая сатира над слабостями и перегибами элит, которые обнажает разочарованный шеф-творец высокой кухни. При этом сам шеф – маньяк с охапкой детских травм. Интересное зрелище, но вроде бы чего-то не хватило. Возможно хотелось бы больше жести, свойственной фильмам такого типа", – поделился следующий зритель.

Фильм "Меню": трейлер на украинском

Напомним, UAportal подготовил список 5 лучших фильмов, которые выйдут уже в январе 2023 года. Выбирайте любой из вариантов и не забудьте запланировать себе кино-вечер на выходные.

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