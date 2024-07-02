Столб дыма виднеется из всех уголков города: в Курске масштабный пожар на военном объекте (фото и видео)

Утром 2 июля в российском Курске разгорелся масштабный пожар в районе проспекта Победы. К ликвидации возгорания привлекли 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области.

По сообщениям местных Телеграмм-каналов, "самый мощный пожар произошел в районе проспекта Победы. Огромный столб дыма поднялся в небо, он виднеется со всех уголков города".

Вас также заинтересует: В Луганской области HIMARS ударил по расположению оккупантов (видео)

Пожар в Курске 2 июля 2024. Источник: t.me/kurskbomond

Пожар в Курске 2 июля 2024. Источник: t.me/kurskbomond

Пожар в Курске 2 июля 2024. Источник: t.me/gubernator_46

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил: "В настоящее время идет тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС россии по Курской области. Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются ".

Официально власти рф не сообщали причин пожара. В украинских телеграм-каналах пишут, что произошел прилет по воинской части вооруженных сил рф.

Телеграм-канал "КиберБорошно" пишет, что в Курске горит 3754 центральная авиатехническая база (в/ч 13830).

Напомним, в ночь на 30 июня дроны атаковали в Липецке одно из крупнейших предприятий черной металлургии рф.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!